Gli agenti del commissariato Vescovio e del III Distretto Fidene Serpentara hanno arrestato A. F. italiano di 19 anni per tentato furto aggravato in concorso.

“Spingitori di scooter”

In via Val d’Aosta, gli agenti hanno sorpreso 3 ragazzi che cercavano di spingere uno scooter parcheggiato in strada. Alla loro vista si sono dati a precipitosa fuga e solo uno di loro è stato fermato.

Il ragazzo è stato associato presso le camere di sicurezza in attesa della direttissima prevista per domani. L’episodio è avvenuto poco prima delle 18.30 di ieri, in via Val d’Aosta, zona Nomentana.