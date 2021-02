Poco prima delle 16 di ieri, mercoledì 10 febbraio 2021, i poliziotti del IV Distretto San Basilio e della II Sezione Volanti hanno arrestato G. G. 43enne romano per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Gli agenti mentre transitavano in via Corinaldo hanno notato l’uomo che alla vista dei poliziotti ha raggiunto frettolosamente l’auto dandosi alla fuga.

Il tentativo di fuga

Il 43enne, dopo aver percorso diverse vie della zona ad elevata velocità speronando l’autovettura degli Agenti nel tentativo di farsi strada, è stato fermato in via Nomentana dove si scagliava con calci e pugni contro gli agenti.

L’uomo – che nella sua corsa ha anche causato la caduta di un biker – ha a suo carico precedenti di polizia e una sospensione della patente di guida del 2017.

Bloccato con non poca difficoltà, G.G è stato altresì deferito in stato di libertà per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza e dell’uso di sostanze stupefacenti.

Foto di repertorio