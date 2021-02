Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, la nota azienda Decathlon assume personale in tutta Italia, anche a Roma.

Cercasi personale da Decathlon: ecco dove e come candidarsi

Decathlon è una catena di abbigliamento e articoli sportivi nata nel 1976 in Francia e che attualmente conta oltre 1500 negozi. Sempre alla ricerca di nuovi talenti e personale da inserire in organico, l’azienda ha recentemente pubblicato alcune offerte di lavoro in tutta Italia. In particolare, Decathlon è alla ricerca di sales assistant e sport leader. Le posizioni, secondo quanto si apprende dal sito, sono aperte anche a Roma per il centro Porta di Roma.

Oltre a queste figure, Decathlon è anche alla ricerca di altri profili specializzati cui si richiedono esperienza e laurea attinenti:

Warehouse Department Manager a Brandizzo, Maddaloni, Basiano e Castel San Pietro Terme;

Accounting Partner e Financial Partner a Desio;

Warehouse Operative a Basiano e Maddaloni.

Sales Assistant Sci/snowboard (decathlon Porta Di Roma)

Come fare per candidarsi

Tutte le posizioni aperte e i requisiti necessari possono essere consultati direttamente sul sito ufficiale dell’azienda nella sezione “Careers”. Per candidarsi, bisognerà cliccare sul ruolo di interesse, registrarsi e compilare il form online.