Si è svolta oggi, 27 febbraio 2021, la consegna del Pulmino Amico al Comune di Ciampino. Ecco le dichiarazioni di Ivan Boccali, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali.

Ciampino, consegnato il Pulmino Amico

“Oggi, con l’avvio di questo importante progetto destinato alle persone più fragili, compiamo una fondamentale tappa nel percorso che porterà Ciampino ad essere una Città sempre più inclusiva. Non ci può essere civiltà senza inclusività!”. Lo dichiara, a margine della cerimonia di consegna del Pulmino Amico alla Città di Ciampino, il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali, Ivan Boccali.

“Ci tengo a ringraziare i responsabili della Alter che ci hanno proposto questo progetto, tutti gli uffici comunali che hanno lavorato affinché potesse diventare realtà, Padre Etienne per la benedizione e soprattutto – ha concluso Boccali – tutti gli sponsor che hanno aderito all’iniziativa e che, simbolicamente, accompagneranno in ogni viaggio le persone che usufruiranno di questo mezzo. Ciampino ancora una volta si dimostra una Città estremamente sensibile alle tematiche sociali e questo non può che rendermi entusiasta”.

