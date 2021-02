“Hanno preso il via i lavori di realizzazione di un “polo integrato di videosorveglianza” sulla via Appia nel territorio di Ciampino. La moderna apparecchiatura sarà posta a controllo e sicurezza dell’attraversamento pedonale e delle fermate dei mezzi pubblici presenti nel tratto che dall’incrocio con la via dei Laghi raggiunge Santa Maria delle Mole e sarà composto da un doppio sistema di videocamere su ambo i lati che ci permetterà di raddoppiare la sicurezza!”. A darne notizia, in una nota, il Sindaco di Ciampino, Daniela Ballico.

CIAMPINO, VIDEOSORVEGLIANZA VIA APPIA NUOVA, IL SINDACO: “RADDOPPIAMO LA SICUREZZA!”

“Avendo seguito personalmente, assieme al Comandante della Polizia Locale, Roberto Antonelli, lo sviluppo degli interventi di tutela e garanzia della sicurezza stradale, voglio esprimere un ringraziamento alla Prefettura di Roma per avere supervisionato e coordinato il tavolo tecnico-istituzionale che ha permesso di superare tutte le questioni in sospeso con Anas S.p.A. che, a sua volta, ha condiviso pienamente il nuovo progetto presentato che garantirà una sempre maggiore sicurezza stradale. Un doveroso ringraziamento va a tutta la nostra Polizia Locale per l’importante sforzo profuso, sottolineando che la stessa è tra le più organizzate ed efficienti del Lazio e non solo”.

“Gli impianti di nuova generazione consentiranno un’importante attività di monitoraggio e controllo degli oltre 6 milioni di transiti annui. Un’attività che trova nei numeri la testimonianza della sua riuscita. Dal 2018 al 2020 sono calati del 64% i rilevamenti di eccesso di velocità e sono stati identificati oltre ventimila veicoli sprovvisti di assicurazione”.

“Gli interventi sulla sicurezza stradale che abbiamo in cantiere non sono finiti qui – continua la Ballico – grazie all’autorizzazione di Città Metropolitana di Roma Capitale, sono iniziati anche i nostri lavori per la messa in sicurezza di via Romana, nei pressi dell’Istituto Superiore Amari-Mercuri, per i quali è previsto l’integrale rifacimento degli attraversamenti pedonali, la riattivazione del semaforo e l’installazione di un sistema di videosorveglianza e controllo per il monitoraggio dei veicoli in transito”.

“L’obiettivo della nostra azione amministrativa – conclude il Sindaco – è quello di rendere Ciampino un territorio sempre più sicuro e dotato di tecnologie avanzate al servizio del cittadino”.

Foto di repertorio