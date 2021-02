Nel corso di alcuni controlli, i Carabinieri della Stazione Roma Appia hanno denunciato a piede libero per guida senza patente e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, un 20enne di Frascati, già con precedenti.

I fatti

Verso l’1,30 di notte, nel corso di controlli alla circolazione stradale, i militari hanno fermato il 20enne mentre era alla guida di un fuoristrada, con a bordo un coetaneo romano, intestato a una società di noleggio.

A seguito del controllo è emerso che il ragazzo era sprovvisto della patente di guida, perché mai conseguita, inoltre a seguito della perquisizione veicolare, sono stati rinvenuti alcuni attrezzi da scasso che i militari hanno sequestrato.

Per i due è scattata la sanzione amministrativa per la violazione del DPCM in materia di contenimento della pandemia da Covid-19.