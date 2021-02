Alle ore 11,35 la Sala operativa del Comando di Roma ha inviato la squadra VVF di Ostia (13/A), l’autoscala(AS13), la botte (9/A) ed il Capoturno Provinciale per un incendio appartamento nel comune di Roma, in Via Alberto Galli.

L’incendio di oggi a Ostia

All’interno dell’abitazione coinvolta dalle fiamme per cause al momento imprecisate, è stata soccorsa la persona che vi risiedeva.

L’uomo diversamente abile è stato affidato alle cure del 118. Durante le operazioni di spegnimento è stata evacuata l’intera palazzina al solo scopo cautelativo fino alla totale estinzione dell’incendio.

Sul posto presenti le FF.OO per le loro competenze.