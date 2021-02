Ostia. Ergastolano in semilibertà sorpreso dalla Polizia di Stato in luoghi frequentati da pregiudicati. Revocato il beneficio e riaccompagnato in carcere dagli stessi agenti.

Cosa è successo

Era stato ammesso alla semilibertà il 67enne che, contravvenendo alle prescrizioni, è stato riaccompagnato in carcere dagli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma.

C’è scritto “fine pena mai” sul decreto di condanna che accompagna da molti anni C.F. , 67 anni, originario della provincia di Rieti; lo stesso, da qualche tempo, era stato ammesso al regime della semilibertà ed erano gli investigatori del X Distretto, diretto da Antonino Mendolìa, che, discretamente, controllavano i suoi movimenti. Sono stati gli stessi poliziotti, in 2 occasioni, a trovare C.M. in luoghi frequentati da pregiudicati.

Informato l’Ufficio di sorveglianza di Roma, il beneficio è stato immediatamente revocato e gli investigatori, dopo avergli notificato il decreto, lo hanno accompagnato presso la Casa Circondariale.