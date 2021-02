“Quest’oggi si è verificata una ulteriore impennata del numero dei casi in Provincia con incremento particolare in alcuni comuni come nell’ultima settimana” – inizia così la nota del Sindaco di Supino, Gianfranco Barletta, che continua:

Aggiornamento Covid da Supino

La presenza di varianti del virus (inglese e brasiliana) rende più veloce ed insidioso il contagio. A tal proposito l’ultima circolare del Ministero della Salute sollecita a prestare particolare attenzione anche ai contatti casuali e non prolungati che possono essere anch’essi a particolare rischio.

Pertanto si raccomanda ancora una volta a tutta la popolazione di osservare le regole basilari di prevenzione rappresentate da distanziamento personale, uso di mascherina, frequente lavaggio mani ed astensione dagli assembramenti e di non sottovalutare questo messaggio.

Anche in famiglia si dovrà prestare la massima attenzione, visto che si sta dimostrando uno degli ambiti più importanti di propagazione dell’epidemia”.

Questo l’appello della Dg della Asl di Frosinone, Pierpaola D’Alessandro.

Attualmente la situazione nel nostro paese registra un leggero aumento nel numero di casi rispetto alla media degli ultimi mesi. Il numero di positivi comunicati dalla ASL ad oggi è di 7 persone. Rinnovo l’appello a continuare a prestare massima attenzione, e ricordo che in caso di positività devono restare in quarantena anche tutti i familiari conviventi, e non solo il singolo individuo.