Fiano Romano, paura nella notte: incendio ad un autodemolitore

Nella giornata di oggi, venerdì 26 febbraio 2021, intorno alle ore 00:25, la S.O. del Comando di Roma ha inviato diverse squadre VVF Montelibretti(5/A),Nomentano(6/A),Campagnano (31/A), tre botti, la kilolitrica proveniente dall’aeroporto di Ciampino, il carro autoprotettori, il carro schiuma ed il funzionario di guardia presso Fiano Romano, via della Chimica, per incendio di un autodemolitore.

Ecco cosa è successo

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Una volta ultimate l’operazione di spegnimento, il personale Gos provvederà allo smussamento tramite l’utilizzo di pale meccaniche e ruspe per la messa in sicurezza dell’area interessata.

Presenti sul posto anche le FF.OO.

Foto di repertorio.