Si comunica che per interventi di manutenzione straordinaria venerdì 27 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 17.00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Fiano Romano.

In particolare le zone interessate sono le seguenti:

via della Mola Saracena

via dell’Industria

via della Fisica

via della Tecnica

via delle Scienze

via dell’Agricoltura.

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile per l’intera durata dei lavori in via della Mola Saracena angolo via dell’Artigianato.

Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800.130.335.

Acea Ato 2 si scusa per i disagi.