Posti di lavoro all’aeroporto di Ciampino: ecco tutti i dettagli

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, si sono aperte delle posizioni di lavoro presso l’aeroporto di Ciampino.

Operatori all’aeroporto di Ciampino: ecco tutti i dettagli e i requisiti

Nello specifico, gli operatori dovranno occuparsi di alcune manovre di vitale importanza all’interno dell’aeroporto:

assistenza operazioni e servizi di rampa

movimentazione mezzi e aeromobili

assistenza equipaggio, passeggeri e bagagli

gestione richieste email per supporto ufficio operativo

Nuovi operatori per l’aeroporto di Ciampino: ecco i requisiti che bisogna avere

Per ricoprire questo ruolo, gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso di alcuni requisiti considerati di vitale importanza ai fini della selezione:

diploma

buona conoscenza del pacchetto office

inglese scritto e parlato livello B1

patente B da almeno 12 mesi

essere automuniti

Come fare per candidarsi

L’aeroporto di Ciampino cerca nuovi operatori, ma come fare per inviare la candidatura? Gli interessati possono mandare una mail all’indirizzo preselezionemarino@regione.lazio.it specificando nell’oggetto il codice ID18745 e allegando documento di identità e curriculum vitae. Occorrerà compilare poi anche la candidatura redatta secondo l’apposito modulo. La scadenza fissata per l’invio delle domande è quella del 15 marzo 2021.