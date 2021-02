Cento anni portati benissimo. Sono quelli festeggiati oggi dalla signora Maria Ernesta Da Sois nata un secolo fa, esattamente il 14 febbraio 1921, a Puos D’Alpago (BL).

Tanti auguri a Maria Ernesta Da Sois: 100 anni!

L’Amministrazione comunale ha voluto partecipare alla festa e lo ha fatto attraverso il Sindaco Fabio D’Acuti e Pietro Mazzarini, delegato Cultura, Commercio e Agricoltura, che le hanno consegnato un fascio di fiori e una pergamena.

La signora è apparsa visibilmente emozionata per essere stata per un giorno al centro dell’attenzione per aver tagliato un traguardo così importante. “Dall’amministrazione comunale tutta e dalla comunità che rappresento – ha detto il primo cittadino D’Acuti – tanti auguri alla signora Maria Ernesta per i suoi 100 anni.

Lei e tutti gli anziani di Monte Compatri costituiscono la nostra memoria storica e le radici da cui ci muoviamo verso il futuro”.