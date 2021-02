Droga a Boville Ernica e Alatri

A Boville Ernica, i militari della locale Stazione nel corso di servizio per il controllo del territorio hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone per “detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale”, un 29enne del luogo, già censito per reati in materia di stupefacenti. Lo stesso sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di grammi 0,50 di sostanza stupefacente del tipo hashish, sottoposta a sequestro.

I fatti di Alatri

Ad Alatri, i militari della locale Stazione nel corso di servizio per il controllo del territorio hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone per “detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale” un 36enne del luogo, già censito per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti.

Il predetto, a bordo di autovettura, alla vista dei militari che gli avevano intimato l’alt, si disfaceva di due involucri gettandoli in una fioriera posta nelle adiacenze ma venivano prontamente recuperati dagli operanti.

Al suo interno vi erano celati complessivi circa grammi 1 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La successiva perquisizione personale e veicolare dava esito negativo. Lo stupefacente recuperato è stato sottoposto a sequestro.