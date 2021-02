Alatri, incidente mortale sulla SS 214 in direzione Ferentino

A causa di un incidente mortale avvenuto stamattina, il traffico è momentaneamente rallentato sulla strada statale 214 “Maria e Isola Casamari” in direzione Ferentino, all’altezza del chilometro 10 ad Alatri, in provincia di Frosinone.

SS 214 incidente mortale: viabilità congestionata

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha visto coinvolto un veicolo che è uscito dalla sede stradale causando il decesso di una persona.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio