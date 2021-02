Concorsi pubblici: dal 5 all’8 marzo le prove preselettive a Monte Compatri. “E’ un primo passo verso il ritorno alla normalità”, dichiara il Sindaco D’Acuti.

La ripresa

Dal 5 all’8 marzo a Monte Compatri si svolgeranno le prove preselettive dei concorsi pubblici per titoli ed esami per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di 4 figure professionali. Alla preselezione potranno partecipare tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione e non hanno ricevuto comunicazione di esclusione.

“Le prove si svolgeranno Presso il Palazzetto dello Sport sito in via Lago di Scanno a Laghetto”, comunica il Sindaco Fabio D’Acuti. “Verrà garantito il rispetto della distanza minima di sicurezza e i candidati avranno l’obbligo di indossare dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita la mascherina chirurgica messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice, nel rispetto delle condizioni sanitarie previste dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 03.02.2021.

La ripresa dei concorsi pubblici è un primo passo verso il ritorno alla normalità. Questo ci consentirà di dare ricambio al personale andato in pensione per far tornare gli uffici comunali a pieno regime”.