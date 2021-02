Colleferro e Carpineto zone rosse, Spena-Battilocchio: “A lavoro per la comunità”

“Da oggi i Comuni di Colleferro e Carpineto Romano sono zona rossa a causa della presenza e incidenza della variante inglese fra i contagiati. E’ in questo momento di inaspettata difficolta’ che vogliamo esprimere la massima solidarieta’ alle comunita’ interessate”.

Lo dicono Alessandro Battilocchio, deputato e coordinatore provinciale di Fi e Maria Spena, deputata eletta nel Collegio. “Daremo tutta la nostra disponibilità sia a livello territoriale che centrale a Colleferro e Carpineto Romano, per tutelare le comunità. Saremo al lavoro da subito per una campagna vaccinale che metta al sicuro i cittadini e per quei provvedimenti, come il decreto Ristori che risarciscano adeguatamente tutte le categorie produttive.

Forza a tutti gli amici di Colleferro e Carpineto – concludono i deputati azzurri – dobbiamo continuare ad avere fiducia e speranza dimostrandoci comunità unite e solidali. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo attraverso i nostri amministratori e quadri”