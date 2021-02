Di seguito, le dichiarazioni di Marco Silvestroni, di FdI:

“Cittadini, commercianti e partite IVA di Colleferro e Carpineto Romano devono affrontare ulteriori restrizioni e limitazioni, lo faranno con responsabilità e rispetto, ma le istituzioni oltre alla solidarietà devono tutelarli e garantirli. Sarò con tutta Fratelli d’Italia in prima linea per far sì che il Governo Draghi non proceda nella direzione del Conte 2. L’esecutivo dovrà lavorare sul quinto decreto ristori in modo mirato per far arrivare contributi a fondo perduto a tutte le attività penalizzate, compresi i liberi professionisti, che hanno le loro attività nelle zone dichiarate rosse come Colleferro e Carpineto Romano. Senza burocrazia e calcoli farraginosi devono arrivare gli aiuti concreti del ristori 5.

Questo per noi vuol dire essere solidali e questo sarà uno degli obiettivi di Fdi in Parlamento” lo dichiara in una nota il deputato e presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni.