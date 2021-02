Anagni, per gli studenti stop agli spostamenti verso Colleferro e Carpineto

Per gli studenti di Anagni è vietato lo spostamento verso i comune di Colleferro e Carpineto Romano. Lo conferma il Sindaco.

Anagni, niente spostamenti verso Colleferro e Carpineto per gli studenti

A causa della “zona rossa” in vigore da domani per le città di Colleferro e Carpineto Romano, sarà vietato lo spostamento degli alunni delle scuole di qualsiasi ordine e grado provenienti dai suddetti Comuni verso Anagni e dalla nostra città verso Colleferro e Carpineto.

Gli istituti scolastici provvederanno, come da normativa, a garantire la possibilità di fare lezione a questi alunni tramite modalità di didattica a distanza.

Sappiamo quanto la scuola sia fondamentale non solo dal punto di vista formativo ma anche per la socializzazione delle giovani generazioni ma alle regole non si transige.

Si prega di dare massima diffusione.