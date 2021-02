MSC Crociere assume personale: ecco le figure che sono ricercate

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, sono in arrivo nuove assunzione per MSC crociere. Ecco le figure ricercate.

MSC Crociere assume personale: ecco le posizioni aperte

MSC Crociere è una compagnia di navigazione svizzera, diffusa in Italia grazie a tre sedi operative, dislocate da nord a sud: Napoli, Genova e Venezia. Cresciuta dell’800% dal 2004, la società è attualmente leader del mercato in Europa e Sud America e conta ben 47.000 dipendenti. Attiva con una flotta di diciassette navi, MSC è sempre alla ricerca di nuovi talenti da assumere, candidati disponibili a salire a bordo e intraprendere un’esperienza professionale unica e stimolante. In particolare, al momento l’azienda ha pubblicato alcune offerte di lavoro per diversi tipi di figure. Di seguito le posizioni aperte:

Estetista delle unghie;

Staff della crociera;

Istruttore di danza;

Specialista in marketing digitale;

Responsabile tecnico di progetto della rete informatica;

Responsabile del progetto tecnico delle operazioni IT.

Come candidarsi

Tutte le posizioni aperte e i requisiti necessari possono essere consultati direttamente sul sito ufficiale di MSC Crociere, nella sezione “Lavora con noi”. Per candidarsi, bisognerà cliccare sul ruolo di interesse, registrarsi sul sito e compilare il form online.

Foto di repertorio.