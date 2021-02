I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato due cittadini di 24 e 32 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli antidroga nella Capitale

Nel corso di una mirata attività antidroga, dopo averli tenuti d’occhio mentre si aggiravano con fare equivoco nel centro della Capitale, i Carabinieri sono arrivati all’abitazione dove vivono, in zona Marconi, dove i sospettati hanno incontrato un giovane a cui hanno consegnato degli involucri.

Immediatamente fermati e perquisiti, i pusher sono stati trovati in possesso di alcune dosi di shaboo e denaro contante: le verifiche sono state estese all’abitazione, dove sono stati sequestrati altri 33 g. di shaboo e diverse dosi di marijuana, oltre che bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, due telefoni cellulari utilizzati per l’attività di spaccio e la somma contante di 670 euro.

Gli arrestati sono stati trattenuti in caserma, in attesa del rito direttissimo.

Poco dopo, gli stessi Carabinieri hanno denunciato a piede libero tre cittadini – un 41enne e 42enne con precedenti e una 33enne – che, a seguito di un controllo scattato in piazza dei Cinquecento, sono stati trovati in possesso di cristalli di shaboo e un coltellino multiuso.

La droga era nascosta in un portadocumenti, nei pacchetti di sigarette e all’interno di una tasca della borsa della donna.

