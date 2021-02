Una tragedia è avvenuta nella notte di ieri, a Cervaro. Una macchina, guidata da un ragazzo di 34 anni, è andata a finire con un albero. Per l’autista non c’è stato nulla da fare.

Dramma nella notte a Cervaro: muore 34enne

Non c’è stato nulla da fare per un ragazzo di 34 anni che, nella nottata di ieri, ha perso la vita andando a sbattere con la sua auto contro un albero.

Al momento la dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. L’ipotesi più probabile sarebbe legata alla perdita del controllo del veicolo ma, come riferito da alcune informazioni, il magistrato ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo.

Sul posto sono giunti in maniera repentina i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far altro che accertare il decesso del 34enne.