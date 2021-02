È morta, all’età di 60 anni, un’ex dipendente del comune di Cervaro che, per tanto tempo, ha lavorato per i disabili. La nota dell’amministrazione comunale.

La nota dell’amministrazione comunale di Cervaro

Cervaro piange ancora la perdita di una sua cara concittadina. L’Amministrazione Comunale esprime il suo più sincero cordoglio per la prematura dipartita della cara MARISA e si stringe con affetto attorno alla sua famiglia.

Marisa, già dipendente comunale dell’ufficio servizi sociali, ha svolto per circa 25 anni con estrema gentilezza, disponibilità e puntualità la sua attività a vantaggio del Comune di Cervaro.

Per la sua abnegazione e per il suo senso di responsabilità, sento il dovere di ringraziarLa, ma soprattutto per il suo esemplare servizio sempre proteso verso i più deboli. Sento, però, ancora più forte il dovere di farlo a nome dell’Amministrazione Comunale, con il cuore addolorato, per tutto quello che ha fatto per la nostra Comunità.

Marisa, è stata una dipendente comunale diligente, che ha svolto il proprio lavoro con serietà, dimostrandosi sempre amica e cordiale con i colleghi, con i cittadini e con gli Amministratori, sempre pronta ad offrire un aiuto per chi ne aveva bisogno.

Rinnovo con grande affetto la mia, la nostra vicinanza alla famiglia, e ti ricorderemo, ti ricorderò, come una “persona per bene”, una cittadina sincera ed una grande lavoratrice.

Ciao Marisa