Nella notte di sabato 13 febbraio è divampato un incendio nella cappella della Madonna di Zancati, la piccola chiesa situata fuori il centro di Paliano, tra le zone di S.Maria e S.Procolo.

Dopo l’incendio, la ristrutturazione della cappella della Madonna di Zancati

Molto probabilmente le fiamme si sono generate da dei lumini accesi, caduti forse a causa del forte vento che ha sferzato il territorio negli ultimi giorni. Fortunatamente, il fuoco non ha danneggiato il dipinto raffigurante la Madonna a cui è dedicato il santuario.

«L’affetto, la devozione ed il legame che ha la nostra Comunità con la Madonna di Zancati non ha eguali. Dopo l’incidente accaduto pochi giorni fa nella cappella a lei dedicata, la nostra Amministrazione non può far altro che farsi carico della sua ristrutturazione e sistemazione nella piena convinzione e rispetto a nome di tutta la nostra Comunità», sono le parole del sindaco, Domenico Alfieri.

Foto presa dalla pagina Facebook del Comune di Paliano