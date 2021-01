A Paliano, i militari della locale Stazione, nel corso di un servizio per il controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di “danneggiamento” e segnalato per “uso di stupefacenti”, un 24enne del luogo (già censito per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio).

I militari operanti sono intervenuti nel centro storico del paese, dove era stato segnalato un giovane in stato di agitazione. Giunti sul posto, hanno fermato il ragazzo, accertando che poco prima aveva danneggiato sia dei raccoglitori per i rifiuti soliti urbani che la segnaletica stradale, patrimonio comunale.

Il giovane accompagnato in Caserma per le formalità di rito, è stato sottoposto a perquisizione personale venendo trovato in possesso di un grammo di marijuana, sottoposta a sequestro.