I Carabinieri della Stazione di Pico hanno ritrovato un 21enne residente a Fondi, che si era perso durante una passeggiata tra i boschi dei Monti Aurunci.

La scomparsa e il ritrovamento

Verso le 15.00 di ieri 14 febbraio, i genitori del giovane, preoccupati per l’assenza del figlio, che si era inoltrato tra i boschi della località San Martino di Lenola per fare una passeggiata, hanno dato l’allarme e le immediate ed incessanti ricerche che hanno coinvolto da un fronte i militari della Compagnia di Terracina e dall’altro quelli di Pontecorvo, supportati dai mezzi aerei della Protezione Civile, poco prima dell’imbrunire, permettevano ai Carabinieri della Stazione di Pico di individuare il giovane tra la fitta vegetazione, nel territorio del comune di Pastena, a diversi chilometri dal punto di partenza.

Il ragazzo, trovato in buone condizioni di salute, anche se molto provato dalla disavventura, è stato accompagnato presso la Stazione Carabinieri di Lenola dove l’attendevano i genitori.

