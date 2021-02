I Carabinieri della Stazione Roma Monte Mario hanno arrestato un 30enne, cittadino peruviano residente nella Capitale, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma e all’obbligo di permanenza in casa per precedenti reati, con le accuse di maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Ecco tutti i dettagli di quello che è accaduto

La scorsa notte, i Carabinieri sono arrivati all’abitazione dell’uomo, in via dell’Acqua Traversa, per verificare la sua presenza come imposto dagli obblighi a suo carico, sorprendendolo appena al di fuori.

I Carabinieri sono stati avvicinati dalla moglie dell’uomo, sua connazionale di 28 anni, che in stato di agitazione chiedeva aiuto riferendo di aver subito, poco prima, pesanti minacce di morte dal marito.

L’uomo, che alla vista dei militari è rientrato velocemente in casa, ha afferrato un coltello da cucina e, in forte stato di alterazione psicofisica, iniziava a minacciare i Carabinieri intervenuti.

Riusciti a bloccare il 30enne, i Carabinieri hanno sequestrato il coltello e hanno acquisito la denuncia della donna che ha anche specificato di aver già presentato altre denunce in precedenza per gli stessi eventi.

Il marito violento è stato arrestato e portato in carcere.