Mattinata di paura tra Tufello e Monte Sacro. Un appartamento è andato a fuoco e sono dovuti intervenire gli uomini dei Vigili del Fuoco.

Incendio in un appartamento

Questa mattina alle ore 06:30 circa, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Via Rodolfo Valentino, zona Tufello, per un incendio scoppiato al settimo piano di un’appartamento, dove ha bruciato il salone e un terrazzino chiuso con delle vetrate.

Sul posto sono intervenute due APS (6A 10A), un’autobotte e un’autoscala.

Fortunatamente non ci sono stati feriti e danni alla struttura, ma l’appartamento rimane inagibile da fumo.