SUNIA, SICET, UNIAT e UNIONE INQUILINI comunicano che il presidio che era previsto per il 9 febbraio alle ore 15,00 in piazza Montecitorio non si è tenuto ed è stato posticipato.

Le motivazioni

Il presidio non si è tenuto poiché le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio non hanno programmato alcuna discussione degli emendamenti al decreto Milleproroghe, in relazione alla crisi di Governo ed alle consultazioni in atto, pertanto il presidio è rinviato a martedì 16 febbraio alle ore 15,00 sempre in Piazza Montecitorio.