Nella giornata di oggi, in occasione della terza “Domenica ecologica”, la Polizia Locale di Roma Capitale ha svolto i controlli previsti per il rispetto dell’Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 23 dell’11 febbraio 2021, con un servizio di vigilanza, per entrambe le fasce orarie, nel perimetro individuato all’interno della Z.T.L.

Ecco tutti i dettagli nell’articolo

“Fascia Verde”: circa un migliaio le verifiche eseguite dalle pattuglie nell’intera giornata con 85 irregolarità riscontrate, di cui 42 rilevate nella fascia oraria pomeridiana.