Nel pomeriggio di ieri, a Ceccano, i Carabinieri della locale Stazione, a seguito di mirate attività info-investigative, in particolare l’acquisizione di informazioni testimoniali, deferivano in stato di libertà per “danneggiamento a seguito d’incendio” una 29enne, residente ad Arnara, che per motivi ancora al vaglio degli operanti appiccava il fuoco dapprima all’abitazione della madre, distruggendone il tetto e in seguito all’autovettura di quest’ultima e del suo compagno.

Le conseguenze

L’immediato intervento dei Vigili del Fuoco di Frosinone e dei locali Carabinieri impediva più gravi conseguenze. La donna dovrà ora rispondere delle sue azioni dinanzi al Tribunale di Frosinone.