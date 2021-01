I Carabinieri della Stazione di Ceccano hanno eseguito l’arresto di un 46enne domiciliato proprio a Ceccano, già censito per reati concernenti gli stupefacenti, resosi responsabile di minacce di morte nei confronti della madre e danneggiamento aggravato.

L’uomo, durante un litigio familiare, in preda all’ira aveva tentato con calci e pugni di sfondare la porta della stanza dove la donna si era rifugiata e aveva danneggiato gravemente, con un bastone di ferro, l’autovettura del padre parcheggiata nelle vicinanze. Il tempestivo intervento dei Carabinieri permetteva di bloccare l’uomo che è stato, pertanto, tratto in arresto per “maltrattamenti in famiglia”.

Lo stesso, a seguito di rito direttissimo celebratosi dinanzi all’Autorità Giudiziaria di Frosinone, dopo la convalida dell’arresto, è stato sottoposto alla misura restrittiva della detenzione in carcere e tradotto presso la Casa Circondariale di Vasto (CH).

Arrestato anche un pusher della zona

Gli stessi militari, hanno tratto in arresto per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” anche un 50enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine per reati specifici. I militari, a seguito di prolungata attività di osservazione e pedinamento, avendo notato l’uomo muoversi con atteggiamento sospetto, hanno deciso di procedere a suo controllo.

La perquisizione d’iniziativa, eseguita presso l’abitazione dell’uomo, ha permesso di rinvenire 380 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, occultata nell’armadio della camera da letto, insieme a un bilancino di precisione, un trita erba e un coltello a serramanico ancora intriso di stupefacente, il tutto utilizzato per la preparazione e il confezionamento delle dosi.

L’uomo, dopo la convalida dell’arresto, è stato posto in libertà in attesa di giudizio.

Foto di repertorio