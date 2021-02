Un brutto episodio è avvenuto nella giornata di ieri. Luciano Cipressi, in arte Elio Cipri, papà della nota cantante Syria, è stato picchiato perché aveva chiesto di indossare la mascherina ad una persona. Dieci giorni di prognosi.

La figlia, spaventata e stupita dell’accaduto, ha deciso di raccontare tutto su Instagram.

Il post Instagram della cantante Syria

Queste cose non dovrebbero accadere MAI!!

Ricevere un pugno per aver gentilmente chiesto ad un signore di indossare la mascherina…

Mi dispiace papà, tutto questo perché la gente è incivile e tu hai fatto benissimo a denunciare questo individuo all’interno di un Bar a Roma. Sono molto rattristata per l’accaduto.

Si è spaventato molto ed ha subito un bel trauma.., ma lui è una roccia e tutto passerà!

Non bisogna abbassare la guardia le mascherine vanno indossate perché ci proteggono e proteggono il prossimo, non abbiate mai paura di denunciare..!! La gente irresponsabile in luoghi pubblici al chiuso deve essere allontanata immediatamente se non rispetta il protocollo e non sta seduta nel proprio tavolo se è al ristorante o consuma al banco il tempo necessario.

Questo signore non aveva proprio la mascherina ed è stato ripreso perché si è comportato irresponsabilmente per diverso tempo all’interno del locale.