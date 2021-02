Raffica di multe in via Val di Lanzo, zona Monte Sacro. Resta alto il livello di attenzione da parte delle Forze dell’Ordine per il rispetto delle norme anti-Covid.

Festa in casa con tanto di musica ad alto volume: scoperte 25 persone

Gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara insieme agli agenti della Sezione Volanti, hanno elevato 25 sanzioni per violazione D.P.C.M.

Gli agenti su segnalazione di musica ad alto volume, hanno individuato l’appartamento in cui si stava svolgendo una festa con 25 persone, tutte identificate e sanzionate.