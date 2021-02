Ci eravamo preparati ad accogliere un evento epocale, così non è stato. Gli “spifferi” delle scorse giornate, che raccontavano di possibili, copiose nevicate su gran parte dell’Italia e, in particolare, nelle province di Roma e Frosinone, non si sono trasformati in realtà. La perturbazione è passata senza quasi lasciare traccia, eccezion fatta per un “grande freddo” che ci accompagnerà ancora per qualche giornata e regalerà il ruggito più glaciale della stagione invernale 2021. Freddo, tanto freddo, accompagnato da un sole diffuso che ci terrà compagnia a lungo nelle prossime giornate. Il nuovo copione, entrato in scena già da oggi – domenica 14 febbraio – proseguirà quindi imperterrito anche nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16 febbraio 2021, sia sulla provincia di Roma che su quella di Frosinone.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16 febbraio 2021.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 15 febbraio:

Notte: Sereno

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno con lievi velature

Temperatura prevista: min -1° C; max 10° C. Venti: forti

Martedì 16 febbraio:

Notte: Poco o parzialmente nuvoloso con velature sparse

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Nuvoloso con locali aperture

Temperatura prevista: min -2° C; max 12° C. Venti: debole/media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 15 febbraio:

Notte: Sereno

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno con lievi velature

Temperatura prevista: min -2° C; max 7° C. Venti: deboli

Martedì 16 febbraio:

Notte: Sereno con lievi velature

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 0° C; max 8° C. Venti: deboli