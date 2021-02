Lazio, venti forti e burrasche: è allerta meteo da domani e per le successive 12-18 ore

Il Dipartimento della Protezione Civile ha appena emesso un’estensione di Avviso Meteo che prevede sul Lazio dal primo mattino di domani, 14 febbraio 2021, e per le successive 12-18 ore, il persistere di venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte.

Lazio, rischio vento: allerta meteo gialla domani mattina, 14 febbraio 2021

Potrebbero verificarsi mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha classificato l’allerta meteo per il rischio vento come gialla per tutta la Regione Lazio.

