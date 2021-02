Assunzioni in Trenitalia per febbraio 2021: le posizioni aperte e tutte le info

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, Trenitalia prevede delle nuove assunzioni durante questo mese di febbraio. Ecco tutti i dettagli sulle posizioni ricercate e sui requisiti.

In arrivo nuove assunzioni in Trenitalia per febbraio 2021. L’azienda ha infatti appena pubblicato nuove offerte di lavoro rivolte a candidati diplomati e laureati. Ecco tutte le figure richieste e come inviare la candidatura.

Trenitalia è spesso alla ricerca di nuovo personale e il nuovo piano strategico prevede ben 31.000 assunzioni nell’arco di dieci anni.

Si tratta di una maxi campagna di recruiting che ha già portato e porterà ancora alla creazione di nuovi posti di lavoro. Questo piano di assunzioni ha l’obiettivo di reclutare risorse nell’ambito di un programma di interventi per potenziare infrastrutture, mobilità, logistica e digitalizzazione, a favore anche di uno sviluppo internazionale. Generalmente, l’azienda mette a disposizione contratti di lavoro a tempo indeterminato, stage e apprendistato.

Attualmente, le offerte di lavoro riguardano candidati diplomati e laureati. In particolare, Trenitalia è alla ricerca di:

Tecnici Manutenzione Rotabili per Mercitalia Rail s.r.l;

Esperto Trazione Elettrica Progetti Internazionali per Italferr S.p.A;

Addetto Manutenzione di Stazione per Grandi Stazioni Rail S.p.A.;

Specialisti Processi Organizzativi per RFI S.p.A.;

Data Engineer/Backend Developer per FSTechnology S.p.A.;

Ux-Ui Innovation Designer Junior per FSTechnology S.p.A.;

Esperto Contratti Pubblici per RFI S.p.A.;

Risk Analyst per Italferr S.p.A.;

Computisti Categorie Protette (L. 68/99) per Italferr S.p.A.

Come candidarsi

Tutte le posizioni aperte e i requisiti necessari per inviare il curriculum vitae possono essere approfonditi direttamente sul sito ufficiale di Trenitalia, nella sezione dedicata alle “Carriere”. Per candidarsi bisognerà cliccare sul ruolo di interesse, registrarsi e compilare il form online. Le selezioni in corso sono aperte fino a febbraio.

Foto di repertorio