Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo hanno eseguito controlli nel quartiere San Lorenzo mirati alla verifica del rispetto delle normative di contenimento dell’epidemia da Covid-19. Eseguiti accertamenti nei luoghi maggiormente frequentati e presso le attività commerciali.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno accertato la presenza, in numero superiore rispetto alla capienza prevista, di clienti all’interno di un minimarket in via dei Volsci.

Il gestore, un cittadino del Bangladesh di 39 anni, è stato sanzionato per un importo di 400 euro mentre l’attività è stata chiusa per 5 giorni.

