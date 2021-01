Verifiche sul rispetto delle misure a tutela della salute pubblica, prosegue l’impegno della Polizia Locale: 30 le irregolarità riscontrate in questo fine settimana caratterizzato dal maltempo.

I controlli

Anche in questo fine settimana, nonostante le condizioni avverse legate al maltempo, la Polizia Locale ha proseguito nell’attività di vigilanza sul territorio capitolino con particolare attenzione al rispetto delle disposizioni per il contenimento del contagio. Oltre 3mila i controlli eseguiti dalle pattuglie con verifiche sulle strade e nelle principali località maggiormente interessate da possibili assembramenti.

Centro Storico, Trastevere, San Lorenzo, Parioli, e Rione Monti, sono alcune delle zone in cui , soprattutto nel tardo pomeriggio, si è registrato il maggior numero di interventi per il formarsi di raduni di persone che hanno reso necessario il temporaneo isolamento delle aree fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sono una trentina i casi sanzionati per assembramenti, consumo irregolare di bevande alcoliche su strada e mancata osservanza delle limitazioni alla circolazione in orario notturno.

L’attività di controllo ha riguardato anche esercizi e locali pubblici con illeciti riscontrati presso due attività , sanzionate per violazione delle misure anti- Covid.

“Domenica ecologica” : dati parziali controlli Polizia Locale nella fascia oraria 7,30-12,30