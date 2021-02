Tra storia e cinema: quando il fascismo tassava gli scapoli

Nello splendido film di Ettore Scola Una giornata particolare, Gabriele, interpretato da un indimenticabile Marcello Mastroianni, è un omosessuale condannato al confino e annunciatore alla radio, colto e distinto, che incontra casualmente Antonietta, interpretata da una magistrale Sofia Loren, una moglie e madre di una numerosa famiglia italiana. La vicenda è ambientata durante il periodo della dittatura fascista. Sullo sfondo della narrazione si snoda uno dei grandi avvenimenti dell’Italia del ventennio cioè il giorno dell’arrivo di Hitler a Roma, il 6 maggio 1938.

Le vicende storiche, oltre a fare da cornice all’opera cinematografica, irrompono anche in particolari momenti del film. Uno di questi momenti è quando Gabriele svela di non essere sposato e di dover pagare, per questo, la tassa sul celibato. E dopo l’ammissione lo stesso Gabriele aggiunge amaramente: ‘come se la solitudine fosse una ricchezza’. Il riferimento qui è alla imposta sui celibi.

La tassa viene istituita con Decreto Regio il 19 dicembre ma la sua applicazione è disciplinata con successivo Decreto Regio del 13 febbraio 1927 n. 124 e poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale alcuni giorni dopo. La legge, si legge nel testo, è emanata con una «duplice finalità, demografica e fiscale» e introdotta come «sanzione giuridica della riprovazione morale del celibato, salvo i casi che lo giustificassero».

L’imposta colpisce tutti i celibi «dai 25 ai 65 anni, con una quota integrativa in ragione del reddito complessivo, applicata con criterio progressivo». Seguiva poi la ripartizione delle quote: «lire 35 annue per i celibi tra 25 e 35 anni; lire 50 annue per i celibi tra 35 e 50 anni; lire 25 annue per i celibi tra i 50 e i 65 anni.» Dai 66 anni in su scattava l’esenzione del pagamento della tassa. Con la fine della dittatura fascista, la legge viene poi abolita dal governo Badoglio il 27 luglio 1943.

