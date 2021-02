Anche per il prossimo week end, il Questore di Roma, Carmine Esposito, con apposita ordinanza di servizio, ha previsto e pianificato le misure di sicurezza, già positivamente collaudate nello scorso fine settimana e tenendo conto della festa di San Valentino.

Roma. Predisposte dal Questore Esposito, le misure di sicurezza in occasione del prossimo week end

I controlli e le misure, saranno finalizzate alla verifica del corretto utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie nonché del distanziamento interpersonale per prevenire il rischio di assembramenti e affollamenti che potrebbero verificarsi nelle località di interesse commerciale e/o storico artistico. Analoghi controlli saranno effettuati nelle zone del litorale romano, aree verdi e laghi dei Castelli Romani.

Previsti pattugliamenti speciali realizzati con unità ippomontate o munite di moto/bicicletta soprattutto nelle aree verdi o sulle piste ciclabili e pedonali in cui si potrebbero registrare elevate presenze di persone dedite ad attività ricreative.

Le aree a rischio

Le aree maggiormente interessate saranno come di consueto quella del Tridente, Piazza del Popolo e Area Pincio, ma anche via Cola di Rienzo, Via Ottaviano piazza Trilussa e piazza San Callisto.

Nelle vie e nelle piazze con maggior afflusso di pedoni, verranno predisposti idonei transennamenti al fine di garantire un ordinato passaggio degli stessi evitando così pericolosi assembramenti, così come nei punti strategici delle vie con maggiore vocazione commerciale che, a seconda delle circostanze permetteranno un contingentamento finalizzato ad instradare le persone verso le aree meno affollate.

In particolare, nell’area di piazza del Popolo e nell’area del Pincio e per un eventuale contingentamento dell’afflusso pedonale nell’area del Tridente.

Qualora necessario si procederà alla chiusura delle stazioni “Spagna” e “Flaminio” della metropolitana.

Oltre alla Polizia di Stato, concorrerà nei servizi anche l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale Roma Capitale e la Protezione Civile.