Sono 6 i Punti vaccinali anti Covid-19 attivi della ASL Roma 5 per gli over 80, da oggi è prenotabile online anche la struttura di Colleferro presso l’ Auditorium Fabbrica della Musica di Colleferro Scalo . Le somministrazioni inizieranno mercoledì 17 febbraio a partire dalle 9:00.

PRENOTAZIONI

LA SEDE DI COLLEFERRO-AUDITORIUM è prenotabile attraverso il sistema online della Regione Lazio.

INIZIO SOMMINISTRAZIONI

L’inizio delle somministrazioni presso la struttura di Colleferro inizieranno mercoledì 17 febbraio dalle ore 9:00.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI SULLE PRENOTAZIONI E PER PRENOTARE: https://www.salutelazio.it/campagna-di-vaccinazione-anti-covid-19

Prosegue inoltre presso il Valmontone Hospital la campagna vaccinale in favore degli operatori sanitari del settore privato, effettuata con vaccino Astrazeneca, su base volontaria, a soggetti under 55anni che si concluderà entro il week end. I professionisti sono stati contattati facendo riferimento agli elenchi trasmessi dalla Regione Lazio in accordo con gli ordini professionali.

Si proseguirà poi con le vaccinazioni anti Covid-19, sempre con Astrazeneca, al personale scolastico e alle ulteriori popolazioni target individuate. Le vaccinazioni saranno effettuate presso il Valmontone Hospital e l’IHG di Guidonia Montecelio.