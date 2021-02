Da oggi, 11 febbraio 2021, sarà possibile prenotare il vaccino anti-Covid per gli over 80 anche nella sede di Colleferro Scalo, presso l’Auditorium Comunale.

Come riportato dal primo cittadino colleferrino, Pierluigi Sanna, le prenotazioni si possono effettuare online, direttamente dal sito web della Regione Lazio: https://www.salutelazio.it/campagna-di-vaccinazione-anti-covid-19.

​Per eventuale assistenza alla prenotazione, o per eventuali disdette, può essere contattato il numero 06164161841. Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 19,30 ed il sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,00.

Per gli over 80 non autosufficienti è possibile richiedere la vaccinazione a domicilio, contattando il numero verde 800 118 800 attivo tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00. In questo caso, non è necessaria la prenotazione online. I diretti interessati saranno poi a loro volta richiamati dall’Asl di competenza, che fisserà data e orario per l’appuntamento a domicilio.

Il Sindaco informa altresì che i sanitari dell’Ospedale di Colleferro stanno operando a pieno regime nell’attività di vaccinazione a far data dal 29 dicembre 2020 (giorno di avvio formale delle vaccinazioni in tutto il territorio nazionale) alle categorie normativamente previste. Il personale competente ha già provveduto a completare le vaccinazioni (prima e seconda dose) alle seguenti categorie: personale sanitario, farmacisti, operatori delle strutture assistenziali, ospiti delle RSA, e ad avviarle (con prima dose conclusa) a dializzati, trapiantati ed ultraottantenni a domicilio, con una media di circa 100 persone al giorno a decorrere dal 29 dicembre 2020.

L’attività si sta svolgendo a pieno ritmo in più turni che potranno essere potenziati dal momento in cui si avvierà la campagna vaccinale presso il nostro Auditorium.

