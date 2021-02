Finalmente dopo una chiusura durata più di un anno riaprirà il Parco Adelandia a Tor Bella Monaca. Così in una nota Dario Nanni consigliere del VI Municipio:

TOR BELLA MONACA, NANNI: FINALMENTE RIAPRE IL PARCO ADELANDIA

Durante questo lunghissimo anno abbiamo fatto di tutto per far riaprire quel parco, dalla presentazione di atti alla convocazione di commissioni, dalla richiesta d’incontro con i dipartimenti alla lettera al prefetto, dalle diverse manifestazione organizzate alla raccolta di migliaia di firme.

Ovviamente vista la battaglia che abbiamo condotto insieme a tanti cittadini non possiamo che esprimere soddisfazione, anche per la memoria di Roberto Dell’Acqua storico gestore di quel parco giochi. Nel contempo però rimane il dispiacere per un’attività che è stata chiusa per più di un anno e per una famiglia che è stata messa in seria difficoltà per le lungaggini burocratiche.

Mi auguro a nessuno venga in mente dopo questo strazio durato più di un anno di provare a rivendicare meriti visto che è questa stessa amministrazione che ha chiuso quel parco, non ha minimamente ridotto i tempi per la sua riapertura e che il parco ha riaperto solo grazie all’ostinazione della famiglia Dell’Acqua e alle sue giuste ragioni.

A questo punto – conclude Nanni – mi auguro che si trovi la soluzione anche per il Parco Roma Est di Ponte di Nona, e colgo l’occasione per ringraziare i tanti cittadini che in questi mesi hanno condiviso questa nostra battaglia.

Foto di repertorio