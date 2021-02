Per non procedere al pagamento della sanzione relativa al sequestro di quattro autoveicoli sprovvisti della relativa copertura assicurativa, i proprietari facevano sparire le auto.

FANNO “SPARIRE” LE AUTO PER NON FARSELE CONFISCARE: DENUNCIATE QUATTRO PERSONE DALLA POLIZIA STRADALE DI FROSINONE

Quando la Polizia Stradale di Frosinone si è recata dai proprietari dei 4 veicoli che erano stati affidati agli stessi, per procedere all’esecuzione dell’ordinanza di confisca per il mancato pagamento della sanzione, si sono accorti con sorpresa che le auto non c’erano più.

I quattro sono stati denunciati per sottrazione di beni sottoposti a custodia, nonché violazione della stessa.

Foto di repertorio