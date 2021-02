Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, è uscito il bando per 60 allievi ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Ecco tutti i requisiti che bisogna avere e le istruzioni per potersi candidare.

Bando per 60 allievi ufficiali dell’Arma dei Carabinieri: requisiti

età compresa tra 17 e 22 anni

cittadinanza italiana o di altro paese UE

possesso diploma di scuola secondaria

idoneità psico fisica e attitudinale all’impiego

godimento dei diritti civili e politici

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da impieghi nella Pubblica Amministrazione

Potrete consultare tutti i requisiti ufficiali sul bando del concorso uscito nel mese di gennaio.

Come fare per candidarsi

La modalità di candidatura per prendere parte al concorso pubblico è telematica e prevede una specifica per gli aspiranti minorenni che, rispetto agli altri, dovranno (a pena di esclusione dal concorso) allegare alla domanda di partecipazione copia in formato JPEG o PDF dell’atto di assenso per l’arruolamento volontario rinvenibile tra gli allegati del bando. Per tutti vale la regola che per candidarsi occorrerà accedere al sito ufficiale dei Carabinieri, nella sezione dedicata ai concorsi pubblici. Dopo aver fatto il login con i dati personali si potrà procedere con la compilazione della domanda. Le domande inviate con un mezzo diverso da quello previsto dal bando non saranno prese in considerazione.