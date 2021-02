Montelanico, tamponi rapidi agli alunni e personale docente

Come da accordi intercorsi con la Direzione Generale della ASL RM 5, a scopo del tutto precauzionale e preventivo, abbiamo deciso di effettuare nella giornata di domenica 14 febbraio 2021 dalle ore 10.00, presso il parcheggio adiacente il campo sportivo comunale, i tamponi rapidi a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e al personale docente e non di Montelanico – spiega in una nota sul suo profilo Facebook il Sindaco di Montelanico, Sandro Onorati.