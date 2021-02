Fiuggi, furto al supermercato: scoperti i ladri responsabili

I Carabinieri della Stazione di Fiuggi, in brevissimo tempo sono riusciti ad individuare gli autori di un furto avvenuto lo scorso 5 febbraio presso un supermercato della cittadina termale gestito da un cittadino della Repubblica Popolare Cinese.

I fatti

Nella giornata di ieri, hanno deferito in stato di libertà per “concorso in furto aggravato” un 24enne già censito per furto, stupefacenti, danneggiamento, rissa, vilipendio alle FF.AA., violenza e minaccia a P.U.; un 21enne già censito per reati inerenti gli stupefacenti ed una 20enne incensurata, tutti di origine romena e residenti a Fiuggi.

In particolare, i tre erano entrati insieme nel supermercato e, mentre la giovane insieme ad uno dei due complici grazie ad una scusa facevano allontanare l’addetto alla cassa, rimasta nel frattempo incustodita, il terzo complice si impossessava dell’intero incasso di 800 euro.

Le attività info investigative condotte dai militari della locale Stazione, tramite l’escussione di testimoni e la visione delle videoriprese dell’attività commerciale, hanno permesso di individuare in pochissimo tempo gli autori del reato.

