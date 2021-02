Grazie all’azione congiunta degli agenti del Nad (Nucleo Ambiente Decoro) della Polizia Locale di Roma Capitale e del Reparto Tutela Ambientale della Polizia Municipale di Napoli, è stato possibile individuare e perseguire alcuni esercizi commerciali che distribuivano sacchetti di plastica non compostabili e non biodegradabili, pertanto non conformi alla normativa vigente.

Inquinamento ambientale, l’operazione congiunta della Polizia Locale di Roma e Napoli

Oltre al sequestro e alla successiva distruzione di più di un migliaio di shopper fuori legge, è scattata la sanzione prevista di 5mila euro per i titolari delle attività responsabili dell’illecito.