Nel pomeriggio di ieri, in Anagni, i militari del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri deferivano in stato di libertà un 32enne originario della provincia di Messina, per “resistenza a Pubblico Ufficiale”.

Ecco cosa è successo

Tutto trae origine da una banale anomalia verificatasi al TIR condotto dal messinese lungo l’autostrada del Sole, costretto a ricorrere alla riparazione presso un’officina meccanica prospiciente all’uscita dall’A1 della Città dei Papi. L’autista, colto da raptus di rabbia, iniziava ad inveire nei confronti del personale dell’officina perché più volte era intervenuto per il medesimo guasto.

I meccanici erano quindi costretti a chiedere l’intervento dei militari della Compagnia anagnina che, giunti sul posto, venivano osteggiati energicamente dal camionista nell’azione di contenimento e di identificazione.